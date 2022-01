Dixie Dörner er død

Hans-Jürgen Dörner er død.

Få dage før hans 71 års-fødselsdag kapitulerede kroppen på den gamle fodboldstjerne efter en længere kamp med kræften.

Dermed siger Tyskland farvel til en af de helt store fodboldspillere, der måske ikke er så kendt i Danmark i dag, men som aktiv var en ener i østtysk fodbold.

Fem gange vandt han det østtyske mesterskab med Dynamo Dresden i klubbens velmagtsdage i 1970’erne. Fem gange vandt de tillige den østtyske pokalturnering mens man blev toer i Oberligaen fem gange 1968-1985.

DDR's Beckenbauer

Han nåede 392 kampe i den østtyske liga, hvilket kun tre andre spillere gjorde bedre: Eberhard Vogel, Alois Glaubitz og Henning Frenzel.

’Dixie’ som var hans kælenavn, var libero, og det var derfor voldsomt oplagt at kalde ham for DDR’s Beckenbauer – med reference til nabolandets Kaiser, der huserede for Bayern München og Vesttyskland på samme epoke.

Dixie med Uwe Seeler i forbindelse med Bundesligaens 50 års-jubilæum i 2013. Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Som udgangspunkt en nok lidt for heftig sammenligning med en af sportens største nogensinde, men Dörner var nu meget godt med og blev kåret som årets spiller i DDR tre gange.

- Med sine forrygende evner var han med til at revolutionere libero-positionen med en særegen elegance, har Holger Scholze, nuværende præsident i Dynamo Dresden, sagt.

Indlemmet i Hall of Fame

Han nåede 96 kampe for DDR og var fast mand, da østtyskerne vandt OL-guld i Montreal i en meget stærkt besat turnering, hvor de besejrede Spanien og spillede uafgjort med Brasilien i gruppespillet, inden de knuste Frankrig 4-0 i kvartfinalen, mens Sovjetunionen og Polen blev slået i semifinalen og finalen. Han blev østtysk topscorer med fire mål.

Målscorerlisten i den turnering talte i øvrigt Andrzej Szarmach og Grzegorz Lato fra Polen, Michel Platini fra Frankrig, Júnior fra Brasilien, Hugo Sánchez fra Mexico og Oleh Blokhin fra Sovjetunionen…

‘Dixie’ Dörner forsøgte efter karrieren at slå igennem som træner på højeste plan i det forenede Tyskland, men hans ene sæson i Werder Bremen i 1996-1997 var, hvad det blev til.

Han blev i 2019 indlemmet i tysk fodbolds Hall of Fame – i øvrigt sammen med Helmut Schön, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann og Oliver Kahn.