Døren åben for Zorniger: Hannover og schweizer ikke enige

De står og mangler en træner lige nu, Hannover 96, og derfor har klubben ikke i sinde at vente på den tidligere angriber Alexander Frei, der i øjeblikket er træner for FC Basels U18-hold.

Det tyske medie Sport1 kunne ellers rapportere tidligere fredag, at Frei stod til at blive ny træner for klubben, men nu har sagen taget en ny drejning, og Hannover melder ud på sin hjemmeside, at man fortsat søger efter en ny cheftræner.

- Alexander Frei har efter konsultation med FC Basel informeret os om, at han gennemfører sin kontrakt med Basel, og han er derfor ikke længere en mulighed for Hannover 96. Klubben vil gerne takke Alexander Frei for gode samtaler, skriver klubben på sin hjemmeside.

Og dermed åbner det altså døren for den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger, som ifølge det tyske medie Sport1 var et af de sidste navne i spil til jobbet, inden man angiveligt gik med Alexander Frei, som altså lader til at have valgt at blive i Schweiz.

Klubben ligger i den næstbedste tyske række som nummer 13 med 14 point efter 12 kampe.

Efter skuffende resultater fyrede man Mirko Slomka i søndags.

