Dortmund-dansker mister sin gode ven: Enig med Premier League-gigant

Amerikanske Christian Pulisic er ifølge Bild blevet enig med Chelsea om sine personlige forhold. Dortmund kræver 373 mio. kr. for den amerikanske landsholdsspiller, der tidligere boede sammen med U21-landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen

Jacob Bruun Larsen ser ud til at miste sin bedste ven i Dortmund.

Amerikanske Christian Pulisic er på vej væk fra Bundesligaens førerhold og er ifølge Bild blevet enig med Chelsea om sine personlige forhold.

Nu skal de to klubber så ’bare’ blive enige.

Bild mener at vide, at Dortmund forlanger 50 mio. euro – 373 mio. kr. – for offensivspilleren, der også er blevet kædet sammen med Arsenal og Liverpool.

I Liverpool kender Jürgen Klopp alt til Christian Pulisic fra deres fælles fortid i Dortmund, og den tyske Liverpool-manager har ved flere lejligheder rost Pulisic.

Det ærgrede Klopp, at han aldrig fik lejlighed til at få nytte af amerikaneren, der debuterede for de sort-gule omkring et halvt år efter Klopps farvel.

Pulisic var en del af et meget talentfuldt Dortmund-kuld, som også inkluderede Jacob Bruun Larsen. De to boede faktisk sammen på et tidspunkt og er gode venner.

Pulisic fik som den første af de talentfulde Dortmund-drenge et gennembrud på seniorplan, men har haft det svært i dette efterår, hvor Jacob Bruun Larsen er brudt igennem.

Den 20-årige amerikaner har mistet sin startplads til det engelske stjerneskud Jadon Sancho og kun spillet 18 kampe i denne sæson.

Dortmund er klar til at lade ham skifte til sommer, hvis en klub vel at mærke sender 50 mio. euro til Ruhr i bytte.

Pulisics kontrakt udløber i sommeren 2020, og kontraktforhandlingerne gik i stå i sommer.

Derfor er Dortmund tvunget til et snarligt salg, hvis de vil undgå risikoen for, at den amerikanske landsholdsspiller smutter gratis.

Og lige nu ser det altså ud, som om Stamford Bridge er den kommende adresse for Jacob Bruun Larsens tidligere bofælle.

Bag om ballade-Bille: Fra stortalent til skandaleramt

Se også: FCK'er sendt til ny Superliga-klub

Se også: For første gang siden 2011: Ond stime brudt i rival-krig