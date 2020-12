Dortmund fyrer træner Lucien Favre

Et 5-1-nederlag til Stuttgart lørdag var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Dortmund-ledelsen, der søndag fyrede træner Lucien Favre. det oplyser klubben på de sociale medier.

Af de seneste fem kampe er de tre blevet tabt, og de sort-gule er dumpet ned på Bundesligaens femteplads fem point efter rivalerne fra Bayern München.

Den 63-årige schweizer bliver midlertidigt afløst af assistenttræner Edin Terzic, der tager over resten af sæsonen.

Favre kom til Dortmund i sommeren 2018, og han dirigerede to år i træk Dortmund til andenpladsen i Bundesligaen.

- Det har været svært for os at tage dette skridt. Ikke desto mindre mener vi, at den seneste negative udvikling i den nuværende konstellation kan bringe opfyldelsen af vores sæsonmål i fare.

- Derfor er vi nødt til at handle, siger Dortmund-sportsdirektør Michael Zorc til klubbens hjemmeside.

Ud over Favre er også assistenttræner Manfred Stefes fritstillet med øjeblikkelig virkning.

I stedet for Favre overtager 38-årige Edin Terzic midlertidigt rollen som cheftræner i den resterende del af sæson, oplyser Dortmund. Terzic har hidtil været assistenttræner i klubben.