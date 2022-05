Dortmund gav op: Vi kunne ikke vinde

Direktør for Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, fortæller, at klubben slås med klubber, der har oligarker og arabiske penge i ryggen, når man vil forsøge at holde på en stjernespiller som Erling Haaland

Tirsdag var det endelig slut.

Transfersagaen om Erling Haaland fik sin afslutning, da Manchester City endelig offentliggjorde, at nordmanden skifter tysk fodbold ud med engelsk fra sommeren 2022.

Det er ikke første gang, at Dortmund må sige farvel til sin helt store stjerne, efter de har brugt tid og energi på at udvikle talentet til en top-spiller. De kan simpelthen ikke hamle op med de penge og den tiltrækningskraft, som de store klubber har.

- Det er sådan det er, for når en spiller gør det godt, skal vi slås mod de store, store klubber med oligarker og arabiske stater i ryggen, siger direktør for Dortmund, Hans-Joachim Watzke til CNN.

Hans-Joachim Watzke har været administrerende direktør i Dortmund siden 2005. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

- Og denne kamp kan vi ikke vinde. Vi kan til gengæld vinde kampen om en 18-årig spiller som Jude Bellingham, for den her spiller elsker at spille hos Borussia Dortmund, fordi vi har 80.000 fans, fordi der er en god atmosfære, og fordi klubben ved, hvordan man træner unge spillere.

Dortmund har igennem en årrække udviklet og formet nogle af Europas stjernespillere som Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé og Christian Pulisic.

- Det er sådan, vi gør, og ja, vi har en god talentspejder-afdeling, som spejder spillere hver dag, men det er også vigtigt, at man udvikler en spiller, mens han er her.

Og 10. maj 2022 fløj endnu en Dortmund-fugl så fra reden, da Erling Haaland blev bekræftet som ny City-spiller efter to og et halvt år i Dortmund.

Robert Lewandowski og Mats Hummels skiftede begge Dortmund ud med FC Bayern München. Foto: Roland Weihrauch/Ritzau Scanpix

CNN's interview med Watzke fandt sted i april, så før det blev bekræftet, at Erling Haaland forlader klubben. Alligevel lød det ikke på den 62-årige Dortmund-boss som om, at de vil ligge søvnløse om natten, hvis nordmanden beslutter at forlade dem.

- Vi (Dortmund, red.) har spillet fodbold i 113 år, og i 111 af de år har vi spillet uden Erling Haaland. Vi havde Robert Lewandowski, og han forlod os i 2014, men vi spillede stadig fodbold i 2015, 2016, 2017 og indtil nu.

- Så kom Pierre-Emerick Aubameyang og så Erling Haaland, og du kan vide dig sikker på, at hvis Erling beslutter at skifte, så finder vi den næste spiller, 100 procent, siger Hans-Joachim Watzke.

21-årige Haaland skifter for en transfersum, der angiveligt ligger på mellem 450-550 millioner kroner.

