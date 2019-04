Dortmund holder snor i Bayern efter Reus-opvisning

Borussia Dortmund lader ikke Bayern München stikke af i toppen af Bundesligaen.

Lørdag bragte Bayern forspringet op på fire point, men det blev en kort fornøjelse for de forsvarende mestre, efter at Dortmund søndag ude slog Freiburg 4-0, og sørgede for at der ligesom før weekendens opgør kun er ét point mellem de to guldbejlere.

Bayern München har 70 point, mens Dortmund har 69 med fire kampe tilbage.

Marco Reus var kampens store profil. Den tyske stjerne lagde op til to mål og scorede selv et.

Thomas Delaney spillede hele kampen for Dortmund, mens Jacob Bruun Larsen så opgøret fra bænken.

Det var den 19-årige komet Jadon Sancho, der åbnede målscoringen ved at bringe Dortmund foran 1-0 i det 12. minut.

Den engelske teenager behøvede blot at sætte indersiden på en flad tværaflevering i feltet, efter at hans holdkammerater forinden havde splittet Freiburg-forsvaret ad med elegant kombinationsspil.

Hjemmeholdet fik også tilspillet sig enkelte chancer, men bolden endte ikke i mål, så Jadon Sanchos mål blev første halvlegs eneste.

Det var Marco Reus, der assisterede på Dortmunds første scoring, men ti minutter inde i anden halvleg var det tyskeren selv, der var i afslutterens rolle, da 1-0 blev til 2-0.

Her blev Reus spillet helt fri i feltet efter en stikning fra Raphaël Guerreiro, hvorefter tyskeren prikkede bolden forbi Freiburg-målmand Alexander Schwolow.

Ved 3-0-målet var Reus så tilbage i oplæggerens rolle, da han ligesom ved 1-0-scoringen efter et flot opspil sendte en flad bold på tværs af feltet, som Mario Götze uden problemer sparkede i mål.

Paco Alcácer stod bag kampens sidste scoring, da han i det 87. minut på straffespark bankede det sidste søm i hjemmeholdets kiste.

