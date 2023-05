Dortmund i chok: - Folk var rystede

Lørdag kunne Dortmund vinde det tyske mesterskab efter ti års Bayern München-dominans, da de på hjemmebane tog imod Mainz.

Hele byen var klar. Alle hoteller udsolgte, og billetterne til kampen revet væk.

Men nu er hele byen i chok.

- Jeg har ikke været med til noget lignende. Jeg har aldrig oplevet et så stort stadion være så stille.

- Det var brutalt. Der var sådan en stemning af, at det er løgn. Det, der lige er sket, det skete ikke. Folk kiggede på hinanden og rystede på hovedet. Det var ikke engang raseri. Det var en choktilstand.

Sådan siger Viaplay-profilen Jonas Schwartz, der sammen med Per Frimann kommenterede kampen fra stadion lørdag eftermiddag, til Ekstra Bladet.

Die Gelbe Wand var i chok. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

En choktilstand, beskriver Jonas Schwartz det som. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

For Dortmund snublede på målstregen og spillede 2-2 hjemme mod Mainz.

Mesterskabet gik derfor for 11. gang i træk til mægtige Bayern München.

- Få minutter efter kampen forsøgte fansene at etablere en støtte, men de kunne ikke. Spillerne var rystede og lå grædefærdige på græsset. Jeg tror, at det gik op for alle på stadion, at de aldrig kommer til at vinde det mesterskab.

- Jeg var nede for at lave interviews. Der var ingen Dortmund-spillere, der kom op. De gik direkte i omklædningsrummet. De snakkede heller ikke med de tyske medier. Og da der var gået et stykke tid, fik vi at vide, at der ikke ville blive nogen interviews, siger Jonas Schwartz.

Dortmund smed mesterskabet væk til allersidst. Foto: Sascha Schuermann/Ritzau Scanpix

Herefter gik han og Per Frimann en tur gennem Dortmund by for at nå toget, der skulle fragte dem til lufthavnshotellet.

- Vi fornemmede en eller anden form for uvirkelighed. Folk var rystede, altså virkelig rystede. De virkede lamslået, havde tomme øjne og var helt stille.

- Jeg tror, der kommer en reaktion de næste par dage, hvor det går op for dem, hvad de lige har misset. Lige nu er hele byen i chok.