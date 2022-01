Dortmund i vildt comeback

Borussia Dortmund var nede 0-2, men vendte det hele på hovedet på 20 minutter i anden halvleg, da klubben lørdag var på besøg hos Eintracht Frankfurt.

Jesper Lindstrøm var mod forventning med for Frankfurt og viste sig fint frem med blandt andet en fræk tunnel på bundrutinerede Emre Can.

Han kunne dog ikke gøre noget ved, at holdkammeraterne smed en 2-0-føring på gulvet, efter at han selv var blevet skiftet ud i anden halvleg.

Frankfurt havde været i fuld kontrol, men Dortmund skruede tempoet heftigt op i slutfasen og vandt 3-2.

En god kamp af Lindstrøm

Dortmund er på andenpladsen i Bundesligaen og haler lidt ind på Bayern München i toppen. Der er nu seks point mellem de to tophold.

Det var en overraskelse, at Lindstrøm overhovedet var med for Frankfurt.

Torsdag afslørede Frankfurt, at han var sendt i isolation på grund af en positiv coronatest, men efter flere test og yderligere undersøgelser af den positive prøve stod det klart, at Lindstrøm slet ikke var smittet.

Danskeren kom til at spille en god kamp, men først var det en anden, der tog hovedrollen.

Efter et kvarter blev et frispark sendt ind i Dortmunds felt, hvor Rafael Borre kom først frem til bolden og sparkede den mod mål. Gregor Kobel var lige ved at afværge, men kunne ikke holde bolden.

Rafael Borre var på pletten igen ti minutter senere, da han fik fat i bolden i feltet. Han tog et enkelt træk tilbage i banen, vendte rundt på en tallerken og sparkede bolden i nettet.

Vild afslutning af Dortmund

Jesper Lindstrøm fik en kæmpe chance efter 34 minutter, da han slap afsted i højre side af banen efter en god bolderobring, men da han helt fri nåede feltet, kiksede koncentrationen, og danskeren sparkede bolden i sidenettet.

Lindstrøm viste højt niveau igen efter pausen. Efter halvandet minut satte han i fuld fart frem, sendte kuglen mellem benene på erfarne Emre Can, inden han i helt fri position i feltet manglede koldblodighed.

Efter 65 minutter blev Lindstrøm pillet ud - og så skruede Dortmund tempoet alvorligt op.

Efter 71 minutter blev Thorgan Hazard sendt i dybden og scorede til 1-3, og i slutfasen blev det hele vendt på hovedet.

Med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid steg Jude Bellingham op til et indlæg og headede bolden i mål, og to minutter senere bragede Mahmoud Dahoud bolden i kassen på et langskud.