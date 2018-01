Dortmund kigger igen langt efter sejr

Efter uafgjort i den seneste spillerunde skulle Borussia Dortmund forsøge at hente tre point fredag aften ude mod Hertha Berlin.

Missionen lykkedes ikke, da opgøret i Berlin endte 1-1.

Dermed nåede Dortmund op på 30 point på tredjepladsen i Bundesligaen, der toppes suverænt af Bayern München med 44 point for en kamp færre end Dortmund.

Schalke 04 har også 30 point på fjerdepladsen, men det er også for en kamp færre.

Første halvleg endte uden scoringer, men straks fra anden halvlegs indledning var Davie Selke på pletten, da han fra tæt hold sendte bolden i mål til 1-0-føring til hjemmeholdet.

Hertha Berlin fejrer 1-0 scoringen sat ind af Davie Selke. Foto: Hannibal Hanschke

Dortmunds Shinji Kagawa fik lov at stå helt umarkeret efter 71 minutter, og han kunne derfor headede Dortmund på 1-1.

Dortmunds træner havde igen valgt at se bort fra stjerneangriberen Pierre-Emerick Aubameyang, ligesom tilfældet var i den seneste runde i opgøret mod Wolfsburg.

Aubameyang har på rygteplan i den seneste tid været sat i forbindelse med et klubskifte til engelske Arsenal, men årsagen til angriberens fravær skal atter findes i disciplinære problemer.

Inden opgøret satte klubbens sportsdirektør ord på træner Peter Stögers beslutning.

- Vi planlægger ud fra, at vi har Pierre-Emerick Aubameyang, og der er en vej tilbage til holdet for ham, men det kræver professionalisme og at kunne sige, at man har lavet en fejl i den ene eller anden situation.

- Der er intet konkret på bordet. Kun en masse luft, siger Michael Zorc om salgsrygterne til Eurosport ifølge AFP.

Det er tredje gang i løbet af de seneste 16 måneder, at Gabon-angriberen er sat af holdet i Dortmund af disciplinære årsager.

Denne gang er årsagen, at han missede et holdmøde for nylig.

