Dortmund lider overraskende nederlag

Efter et drøn af en premieresejr på 5-2 over Frankfurt i første spillerunde kom Borussia Dortmund ned på jorden i anden runde af Bundesligaen.

Med Thomas Delaney på bænken i hele kampen tabte Dortmund med 1-2 ude mod Freiburg.

Freiburg kom foran i det sjette minut på et drøn af et frispark fra godt 25 meter fra italieneren Vincenzo Grifo.

Seks minutter efter pausen øgede hjemmeholdet på et perfekt udført kontraangreb, hvor Roland Sallai slutteligt sparkede bolden ind til 2-0.

Derefter intensiverede Dortmund presset, og det gav nyt håb seks minutter senere, da Yannik Keitel sendte et indlæg i eget net til 1-2.

Favoritten jagtede udligningen i kampens sidste del, men hjemmeholdet holdt stand og slog for anden gang i 2021 Dortmund med 2-1 på eget græs.

Den tidligere Brøndby-profil Jesper Lindstrøm lavede et godt indhop for Eintracht Frankfurt i første spillerunde, og lørdag havde træner Oliver Glasner fundet plads til danskeren i startopstillingen til hjemmekampen mod Augsburg, der sluttede 0-0.

Lindstrøm leverede igen mange gode offensive initiativer, men oftest manglede der lige det sidste, når han prøvede at sætte holdkammeraterne i scene.

Selv manglede han et par centimeter, da han 20 minutter efter pausen forsøgte at stemple et indlæg i mål, og i en anden situation sparkede han forbi mål med venstrebenet, før han i det 80. minut blev skiftet ud.

Mainz med Bo Svensson som træner tabte på udebane med 0-2 til Bochum på mål af Gerrit Holtmann og Sebastian Polter.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).