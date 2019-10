Dortmund og Delaney nedlægger topholdet

Efter tre uafgjorte kampe i træk lykkedes det lørdag Borussia Dortmund at hive tre point hjem til Bundesliga-kontoen.

Med Thomas Delaney i startopstillingen blev topholdet i den bedste tyske fodboldrække, Borussia Mönchengladbach, hjemme på Signal Iduna Park slået med 1-0.

Sejren var Dortmunds første i ligaen i lidt over en måned og sluttede samtidig en god stime af kampe for Gladbach, der inden lørdagens opgør havde vundet fire i træk.

Alligevel holder Gladbach fast i førstepladsen. Dog kun i kraft af en bedre målscore end Wolfsburg, der ligesom Gladbach har 16 point.

Dortmund hopper op på fjerdepladsen i rækken med et enkelt point færre end de to tophold.

Efter en underholdende første halv time sendte Thorgan Hazard bolden i mål med et drøn af et skud, som røg i kassen, selv om Gladbach-målmand Yann Sommer fik hænderne på.

Men belgierens 1-0-scoring blev annulleret. VAR-dommerne var kommet frem til, at der kort inden scoringen var offside, selv om det var svært at se på de efterfølgende tv-billeder. Dermed endte første halvleg, som den startede.

12 minutter inde i anden halvleg fik Dortmund så igen bolden i mål, og denne gang forblev ettallet på måltavlen.

Her var Thorgan Hazard i oplæggerens rolle, da han sendte en stikning ind i feltet, og Marco Reus prikkede bolden forbi Yann Sommer.

Det fik Gladbach til at satse mere fremad, og langsomt begyndte gæsterne at nærme sig Dortmund-målet - godt hjulpet på vej af hjemmeholdet, der efter 1-0-målet blev mere defensivt orienteret.

Gladbach-offensiven gav dog enkelte kontramuligheder til Dortmund. Efter en hurtig omstilling fik Julian Brandt sendt bolden i mål til 2-0, men ligesom i første halvleg blev Dortmund-scoringen annulleret på grund af offside.

Lidt efter måtte hjemmeholdets indskiftede reservemålmand Marwin Hitz hive en stor redning frem for at afholde gæsterne fra at udligne.

Kampens sidste minutter bød på et tungt Gladbach-pres, men det blev ikke til flere scoringer.

Jacob Bruun Larsen så kampen fra Dortmunds udskiftningsbænk, mens Andreas Poulsen så opgøret fra Gladbachs bænk.

Det engelske stjerneskud Jadon Sancho, der normalt er fast inventar i Dortmunds start-11'er, var ikke med lørdag.

Den 19-årige kantspiller havde fået en spilledags karantæne af sin arbejdsgiver for at komme for sent tilbage fra den seneste landsholdssamling.

