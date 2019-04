Dortmund rejser sig efter øretæve

Dortmund er - i hvert fald midlertidigt - tilbage på førstepladsen i den tyske Bundesliga i fodbold.

På hjemmebane vandt Ruhr-klubben lørdag aften med 2-1 over Mainz og fik dermed genvundet noget af stoltheden efter sidste weekends forsmædelige 0-5-nederlag til Bayern München.

Netop Bayern kan tilbageerobre førstepladsen, hvis det lykkes at besejre Fortuna Düsseldorf søndag.

Både Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen var med i Dortmunds startopstilling, men det var den unge englænder Jadon Sancho, der tog rollen som matchvinder.

Sancho lavede begge sit holds mål, der faldt i 17. og 24. minut i første halvleg.

Først løb han lige ind i et perfekt indlæg fra Mario Götze, og kort var det Thomas Delaney, som stod for forarbejdet til kampens anden scoring.

Den danske midtbanemand strøg til baglinjen i et dynamisk ryk og spillede bolden skråt tilbage til Sancho, som scorede sit tiende sæsonmål.

Dortmund så ud til at spadsere mod sejren, men gæsternes Robin Quaison skabte spænding med sin reducering syv minutter før tid.

Målet skabte nervøsitet hos hjemmeholdet, og kort efter var det ved at gå helt galt.

Roman Bürki måtte udrette små mirakler i målet for at forhindre Anthony Ujah i at udligne fra kort afstand.

Dortmund mangler fem kampe i denne sæson og har et forspring på to point til Bayern München, som har spillet en kamp færre.

