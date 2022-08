Dortmund rejser sig oven på kollaps

Borussia Dortmund ødslede en 2-0-føring væk i sidste uges spillerunde i Bundesligaen mod Werder Bremen, der scorede i det 89. minut og to gange dybt inde i overtiden.

Lørdag fik Dortmund oprejsning med en kneben 1-0-sejr ude over Hertha Berlin.

Med sejren har Dortmund ni point efter fire kampe på en femteplads i ligaen.

Dortmund, som er en af FC Københavns modstandere i Champions League, viste en hel del svaghedstegn mod Hertha Berlin, der havde Oliver Christensen på mål i hele kampen.

I første halvleg styrede Dortmund begivenhederne det meste af tiden. Hertha Berlin blev holdt til meget få farlige situationer.

Samtidig kom Dortmund frem til mange chancer i den anden ende af banen, og en af dem udnyttede angriberen Anthony Modeste efter lidt over en halv times spil.

Annonce:

Åben slagudveksling

Modeste steg til vejrs og headede Dortmund foran 1-0. Det er en spiller, FCK skal holde øje med i den første kamp i gruppespillet 6. september i Tyskland.

I anden halvleg løftede Hertha Berlin sit spil, og Dortmund kom flere gange i store problemer.

Det gav en åben slagudveksling, hvor Oliver Christensen flere gange holdt hjemmeholdet inde i kampen.

Dortmund-angriberen Karim Adeyemi brændte efter lidt under en time en stor chance alene med Oliver Christensen, der kom ud og gjorde sig bred i situationen.

Returbolden røg lige ud til Adeyemi, men han skød over mål.

Hertha Berlins indskiftede midtbanespiller Marco Richter fyrede et godt langskud afsted, men Dortmund-keeper Gregor Kobel verfede med det yderste af neglene bolden op på overliggeren.

Oliver Christensen blev også testet af Dortmunds midtbanespiller Jude Bellingham, og danskeren boksede et hårdt langskud væk.

Schalke smadret

Frederik Rønnow stod hele kampen for Union Berlin, som vandt med hele 6-1 ude over Schalke 04 og topper Bundesligaen med ti point.

Annonce:

Hoffenheim vandt 1-0 hjemme over Augsburg. Det var den danske kantspiller Robert Skov, som stod for assisten til Dennis Geiger, der blev matchvinder.

Robert Skov serverede bolden for Geiger, der hamrede bolden op i fjerneste hjørne på en halvflugter.

Mads Pedersen spillede hele kampen for Augsburg, der var uden en skadet Frederik Winther. Jacob Bruun Larsen kom på banen for Hoffenheim og fik de sidste lidt over ti minutter.

RB Leipzig vandt 2-0 hjemme over Wolfsburg. To danske landsholdsangribere sad ude med skader - Yussuf Poulsen for Leipzig og Jonas Wind for Wolfsburg.

Mainz, der har Bo Svensson som træner, tabte 0-3 hjemme til Bayer Leverkusen, der fik to spillere vist ud. Marcus Ingvartsen er fortsat ude med en knæskade for Mainz.