Dortmund snubler: Bayern i udbrud

Takket være Dortmund er Bayern München nu et skridt tættere på sit tiende tyske mesterskab på stribe.

Søndag aften smed Dortmund således point, da klubben var på besøg hos FC Köln i Bundesligaen.

Opgøret endte 1-1, og det betyder, at Bayern München nu har et forspring på seks point i toppen af tabellen, efter at de to titelkandidater har spillet 27 kampe.

Dortmund fik ellers en drømmestart på søndagens opgør. Fra egen banehalvdel sendte Jude Bellingham en lang bold frem i dybden til Marius Wolf, der havde taget et formidabelt løb frem i banen.

Kantspilleren tog den elegant ned og lagde den endnu mere elegant ind i sidenettet med venstrepoten.

Erling Haaland var ikke tilfreds med Dortmunds indsats i den uafgjorte kamp mod FC Köln. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Glæden varede imidlertid kun, indtil der var spillet 36 minutter. Et indlæg blev sendt ind i panden på Anthony Modeste, som headede den ned for fødderne af Sebastian Andersson, som skubbede den i nettet til 1-1.

Superangriberen Erling Haaland fik mulighed for at sparke Dortmund i front efter 56 minutter.

Pludselig var han helt fri i Kölns felt, men den tidligere Brøndby-målmand Marvin Schwäbe reddede den uskarpe afslutning og sørgede for uafgjort.

Tidligere søndag var danskerne Jesper Lindstrøm og Yussuf Poulsen i aktion, da Eintracht Frankfurt og RB Leipzig spillede 0-0. Lindstrøm startede inde og Poulsen kom på banen undervejs.

Leverkusen slog Wolfsburg med 2-0.