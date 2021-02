Dortmund snupper rivalers træner

Det bliver Marco Rose, der sætter sig i det ledige trænersæde hos storklubben Borussia Dortmund fra den kommende sæson.

Rose har meddelt sin nuværende klub, Borussia Mönchengladbach, at han afbryder sin kontrakt efter den igangværende sæson for at skifte til rivalen fra Ruhr-distriktet.

- Vi har i de forgangne uger haft mange samtaler om Marcos fremtid, siger Gladbachs sportsdirektør, Max Eberl, til klubbens hjemmeside.

- Desværre har han nu besluttet sig for at gøre brug af en klausul i den kontrakt, der ellers løb til juni 2022, og ønsker at skifte til Dortmund til sommer, siger han.

Dortmund har bekræftet aftalen, men vil ikke kommentere yderligere på situationen, før Marco Rose tiltræder til sommer.

Klubben fyrede i december den hidtidige cheftræner, Lucien Favre, og vil spille sæsonen færdig med Edin Terzic som midlertidig løsning på sidelinjen.

44-årige Marco Rose spillede som aktiv en årrække for Mainz under trænerne Jürgen Klopp og Thomas Tuchel.

Efter karrierestoppet indledte han en trænerkarriere, som i 2013 førte ham til Red Bull Salzburgs ungdomsafdeling.

Fire år senere overtog han førsteholdet og førte Salzburg til det østrigske mesterskab i både 2018 og 2019.

Siden 2019 har han med succes stået i spidsen for Mönchengladbach. I Roses første sæson sluttede klubben på fjerdepladsen i Bundesligaen og kvalificerede sig til Champions League.

Marco Rose fortsætter på sidelinjen i Mönchengladbach sæsonen ud.