Dortmund stempler ind i tysk guldkamp

Borussia Dortmund har på en uge spillet sig ind blandt bejlerne til det tyske mesterskab.

Med en 2-0-sejr søndag på udebane over Bayer Leverkusen har Dortmund siden genstarten efter vinterpausen minimeret afstanden til Bundesligaens førerhold Bayern München fra ni til tre point.

Sejre over Augsburg, Mainz og Leverkusen har i løbet af den seneste uge udløst ni point til Dortmund, mens Bayern i samme periode har spillet uafgjort med RB Leipzig, FC Köln og Eintracht Frankfurt.

I søndagens kamp bragte Karim Adeyemi gæsterne foran med 1-0 efter en halv time.

Sébastien Haller sprang over en aflevering fra Julian Brandt, og pludselig stod Adeyemi helt fri, og han lagde sikkert bolden ind ved den fjerneste stolpe med en flad afslutning.

Det var første gang, siden skiftet fra Salzburg for et halvt år siden, at det 21-årige angrebshåb fik scoret for Dortmund i Bundesligaen.

Kort efter begik angriberen et voldsomt frispark, hvor stortalentet dog slap med en advarsel.

Efter pausen øgede gæsterne til 2-0 på et selvmål af Leverkusens forsvarer Edmond Tapsoba, der uheldigt knaldede et indlæg fra Dortmunds Marius Wolf forbi sin egen målmand.

Dortmund har med sejren 34 point efter 18 spillerunder på ligaens fjerdeplads. Bayern München topper rækken med 37 point. Union Berlin og RB Leipzig er placeret lige bag Bayern.

Leverkusen, der frem til søndagens nederlag havde vundet fem ligakampe i træk, er placeret midt i tabellen med 24 point.