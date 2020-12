Dortmund vinder med ny træner

Borussia Dortmund fik en tiltrængt succesoplevelse i den første kamp, efter at træner Lucien Favre søndag blev fyret efter en periode med skuffende resultater.

Med Edin Terzic i spidsen som midlertidig træner vandt Dortmund - uden rygskadede Thomas Delaney - med 2-1 ude over Werder Bremen.

Med sejren kommer Dortmund på 22 point for 12 kampe på fjerdepladsen.

Det var en fuldt fortjent sejr, som nemt kunne have været større, men Dortmund måtte vente med det forløsende sejrsmål til sent i kampen.

Dortmund kom aggressivt fra start og skabte chancer fra begyndelsen af opgøret.

Fire minutter var spillet, da Giovanni Reyna løb sig i en god afslutningsposition. Han forsøgte dog at aflevere til den 16-årige Youssoufa Moukoko, der lige netop kom for sent ved bageste stolpe.

Føringsmålet kom i stedet efter 11 minutter. Efter snævert spil og en afslutning i feltet havnede bolden hos Raphaël Guerreiro, der løftede bolden op til sig selv og scorede elegant.

Werder Bremen fik derefter lov til at arbejde sig ind i kampen, og det førte til udligning efter 27 minutter. Fra 20 meter scorede Kevin Möhwald med et snedigt skud nede ved den ene stolpe.

Efter pausen dominerede Dortmund tungt, og favoritten kom til flere store chancer. Unge Moukoko fik blandt andet et par muligheder, der kunne have givet mål.

I stedet skulle der et straffespark til for at sende Dortmund på vinderkurs. Det blev begået af Werder-keeper Jiri Pavlenka, som i første omgang gjorde skaden god ved at redde Marco Reus' forsøg fra 11 meter, men Reus scorede på riposten.

Det blev sejrsmålet, og Dortmund kunne fejre den første sejr i fire ligakampe.

I den tidlige kamp tirsdag spillede Eintracht Frankfurt og Borussia Mönchengladbach 3-3, efter at Frankfurt havde ført 3-1 sent i kampen.

Et rødt kort ti minutter før tid blev imidlertid dyrt for hjemmeholdet, da Lars Stindl i de døende minutter scorede to gange for Mönchengladbach og dermed fuldendte sit hattrick.