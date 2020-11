Dummer sig mod bundprop

For første gang i næsten ni måneder vandt FC Köln lørdag en kamp i Bundesligaen.

På udebane mod Borussia Dortmund leverede bundholdet en overraskelse, da det lykkedes at vinde 2-1 på to scoringer fra tuneseren Ellyes Skhiri.

Efter små ti minutter slog Skhiri til første gang, da han havde placeret sig midt foran mål i forbindelse med et hjørnespark. Herfra kunne han umarkeret dirigere bolden i nettet til 1-0.

Den 25-årige midtbanespiller fordoblede føringen efter en times spil. Denne gang havde han placeret sig ved bageste stolpe på et hjørnespark til Köln, og igen var der ingen Dortmund-spillere, der holdt øje med ham. Han øgede derfor nemt føringen til 2-0.

Med et kvarter tilbage reducerede Thorgan Hazard til 1-2 for værterne, der satte Köln-spillerne under et enormt pres i de sidste minutter. Det brændte flere gange alvorligt på foran Köln-målet.

Fire minutter inde i overtiden fik Dortmund-angriberen Erling Haaland en kæmpe chance for at udligne. Med omtrent en meter til målstregen lykkedes det alligevel nordmanden at skyde forbi mål.

FC Køln fik den første sejr i små ni måneder. Foto: Ritzau Scanpix

Danske Thomas Delaney var bænket i hele kampen for Dortmund, der må overlade andenpladsen til RB Leipzig, der vandt med 2-1 over Bielefeld.

Danske Yussuf Poulsen fik ingen spilleminutter i kampen, hvor norske Alexander Sørloth tillod sig at brænde et straffespark for vinderholdet.

Førerholdet fra Bayern München vandt med 3-1 på udebane over Stuttgart, der midtvejs i første halvleg bragte sig foran.

Scoringer fra Kingsley Coman og Robert Lewandowski betød dog, at gæsterne kunne gå til pause med en 2-1-føring. Douglas Costa gjorde det i anden halvleg til slutresultat 3-1.

Bayern topper rækken med 22 point foran RB Leipzig med 20, mens Dortmund har 18 point på tredjepladsen.

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere

Du finder ingen bedre til prisen end ham

Historien bag Maradonas Brøndby-billede