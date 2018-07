Dyr herre behøvede kun få minutter til at bestemme sig for FCM-farvel

De kender hinanden fra Holstein Kiel, og nu skal træner Markus Anfang igen arbejde sammen med offensivspilleren Dominick Drexler.

Den 28-årige tysker fortæller nu til Bild sin version af skiftet til og fra Midtjylland, og her lyder det blandt andet, at skiftet for Dominick Drexler ikke handlede om penge.

- Jeg skrev under på kontrakten med Midtjylland tidligt på foråret. Efter en rigtig god anden halvdel af sæsonen i Kiel kom der pludseligt mange tilbud, men vi måtte sige nej, fordi jeg havde allerede skrevet under på en aftale.

- På et tidspunkt bliver det så lækket til Köln, at der er forespørgsler, og at Midtjylland har sagt god for at lade mig gå for den rigtige pris. Markus Anfang så det og spurgte mig, om det var sandt. Så blev vi på et par minutter enige om, at jeg skulle til FC (Köln), siger den 28-årige offensivspiller.

Det skete for 15 dage siden, og de to klubber forhandlede om en aftale, som altså faldt på plads i slutningen af sidste uge.

- Jeg spurgte (FC Midtjylland), om det var muligt at vende hjem. Så kom den positive melding fra dem, at de ikke ville stå i vejen, hvis prisen var rigtig. Derefter var vejen banet, siger han.

I FC Midtjylland nåede han aldrig i kamp eller for så vidt at træne med sine holdkammerater i fællestræning. Men det er også alt sammen ligegyldigt nu, hvor han er ny mand hos Bundesliga-nedrykkerne.

Som tipsbladet.dk tidligere har fortalt lignede det ellers længe Mainz, som Drexler skulle skifte til, men Bundesliga-klubben ville ikke betale FCM-prisen på 33,5 millioner kroner. I stedet blev det så Köln, der hostede op med de penge.

De to tyske klubber ligger i øvrigt tæt på Bonn, som er byen, hvor den 28-årige offensivspiller er født og opvokset. Angiveligt var det også et stort ønske at komme tættere på sin familie.

FCM betalte selv 18,5 millioner kroner for Drexler, så det endte med at være godt købmandskab af de danske mestre.

Se også: Scorer kassen: Her er FCK-målmands nye superløn

Se også: Bayern-boss i bizar sviner: 'Özil har spillet som lort i årevis'

Se også: Zorniger kæmpede forgæves: Advarede Brøndby-stjerne mod stort skifte