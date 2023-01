Dyster melding om dansk landsholdsstjerne

Yussuf Poulsen er den spiller i RB Leipzig-truppen, som har været der i længst tid, og står det til ham, så fortsætter det også med at være sådan i fremtiden.

For nylig sagde han i et interview med Bild, at han håber at forlænge kontrakten, der lige nu står til at udløbe i 2024, men der skal som bekendt to til at danse tango, og der er kommet nye boller på suppen efter ansættelsen af Max Eberl som sportsdirektør.

Han varslede for nylig, at Leipzig-holdet vil ændre sig markant til sommer, og han udsteder ingen garantier om, at man kan fortsætte i klubben, blot fordi man har været der længe. Det skriver rblive.de.

- Jeg har altid set Yussi som et ansigt for RB Leipzig. Han er den klassiske angriber: Aktiv, utrolig hurtig og altid i bevægelse.

- I sidste ende er det den sportslige kvalitet, der tæller. Ingen får en kontrakt, bare fordi de har været her længe. Det er og vil altid være en konkurrencesport, siger Eberl.

Yussuf Poulsen har haft en vanskelig sæson, hvor han i høj grad har døjet med skader. Det har begrænset ham til blot syv Bundesligakampe i sæsonen - uden scoringer - og det afholdt ham også fra at få nogle spilleminutter for Danmark under VM.

I Leipzig får de dog brug for ham til anden halvdel af sæsonen, erkender Max Eberl, og han tror også, at danskeren nok skal komme i gang.

- Det er hans mentalitet. Især nu, hvor Christopher Nkunku vil være fraværende, har vi brug for Yussi Poulsen til at nå vores mål.

- Omklædningsrummet har brug for en spiller som ham. Han har oplevet alt her i klubbens unge, men meget succesrige historie. Spillere, der kommer til Leipzig i dag, kender kun klubben i Champions League og som titelkandidat. Men vi spillede også i anden og tredje liga og tog den lange vej op. Klubben blev ikke født med alt det her - der er blevet arbejdet hårdt for det.

- Det er vigtigt, at spillere bærer dette dna videre, forklarer Max Eberl.

Lige nu er Yussuf Poulsen på træningslejr med RB Leipzig i Abu Dhabi.

