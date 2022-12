Efter mareridtssæson: Dansk keeper skifter

Peter Vindahl Jensen prøver lykken i Tyskland.

Den danske målmand skifter fra hollandske AZ Alkmaar til FC Nürnberg på en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen.

Det skriver Nürnberg, der spiller i næstbedste række, på sin hjemmeside.

24-årige Vindahl Jensen har ikke været på banen i en eneste kamp indtil videre i denne sæson. I sidste sæson var han ellers førstevalg i AZ.

- Jeg ved jo, at tyskerne elsker fodbold, og jeg glæder mig til denne udfordring i et land, der er nyt for mig. Niveauet i ligaen er højt, og det tiltalte mig, siger danskeren på Nürnbergs hjemmeside.

Den danske keeper skiftede i sommeren 2021 til AZ fra FC Nordsjælland og er noteret for 48 optrædener for den hollandske klub.

I denne sæson har han dog udelukkende været bænkevarmer og reserve for førstevalget Hobie Verhulst.

Nürnberg, der ligger på 11.-pladsen i 2. Bundesliga, mistede for nylig målmanden Christian Mathenia til en skade, og Peter Vindahl Jensen kommer altså ind som erstatning.

Danskeren har endnu sin første landskamp til gode, men han har været udtaget. I juni var han en del af Danmarks trup til fire Nations League-kampe.