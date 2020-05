Efter selvmål i øretæve: Sender stikpille til 'Zanka'

Mathias 'Zanka' Jørgensen kickstartede lørdag Bayern Münchens målfest, da han uheldigt sendte bolden i eget net.

Og nu møder den danske landsholdsspiller kritik på det sociale medie Twitter.

Her er den tidligere vikarierende landsholdsspiller Daniel Holm ikke bleg for at sende en stikpille til 'Zanka'. Han sender nemlig den tidligere FCK-profil en kærlig hilsen på Twitter.

'Tillykke med målet Zanka,' skriver Daniel Holm ironisk nok på sin Twitter-profil.

Tillykke med målet, Zanka — Daniel Holm (@DanielHolm9) May 30, 2020

Betaler tilbage

Om det er en lille Twitter-krig, som den danske landsholdsspiller har gang i med den tidligere Brøndby, BK Frem og Skovshoved spiller, vides af gode grunde ikke.

Stikpillen til Zanka er han dog måske selv udenom.

For da det danske vikarlandshold i 2018 med en række spillere fra 2. division drog til Slovakiet for at spille en venskabskamp, var det en noget spydig Mathias 'Zanka' Jørgensen der hurtigt var ved tasterne og lykønske Daniel Holm på en noget ironisk måde.

Dengang skrev Daniel Holm følgende på Twitter.

'Jeg var 23, da jeg fik debut på A-landsholdet.'

Herefter kunne Zanka ikke nære sig fra at komme med en spydig kommentar, hvor han med det samme skrev 'tillykke' uden egentlig at mene det.

Tillykke — Mathias Zanka (@mzanka) September 6, 2018

Men den der ler sidst, ler bedst, siger man. Nu må den danske Fortuna Düsseldorf-spiller derfor betale tilbage for det spydige tweet, og derfor er han altså blevet lykønsket med sit selvmål mod Bayern München, som han nu kan skrive på sit 'cv'.

'Zanka' har endnu ikke reageret på tweetet fra Daniel Holm, men tidligt søndag morgen havde det 345 likes på Twitter, mens ni havde delt det.

Daniel Holm interviewes i mixedzone efter den omtalte kamp for vikarlandsholdet, hvor Zanka gik til tasterne og stak til ham. Foto: Lars Poulsen

Mathias 'Zanka' Jørgensen var da bestemt heller ikke tilfreds med holdets præstation mod Bayern München, og især den dårlige begyndelse på kampen irriterer den 30-årige dansker.

- Jeg tror, at man skal komme bedre ud i de første 20 minutter, end vi gjorde. Derefter var det en kamp op ad bakke for os. i mødte et meget stærkt hold. Så simpelt er det. I dag var de et meget bedre hold end os, og det viser resultatet, sagde danskeren efter kampen til Bundesligaens officielle kanal.

Fortuna Düsseldorf og Mathias 'Zanka' Jørgensen endte med at få en gevaldig lussing på hele 5-0 af Bayern München. Oprykkerne har ellers været inde i en god stime på det seneste, hvor holdet før gårsdagens nederlag ikke havde tabt i seks kampe i træk.

Klubben er i øjeblikket placeret på 16. pladsen i Bundesligaen, og det vil i skrivende stund betyde, at holdet må ud i to playoff-kampe for at sikre sig overlevelse, hvis tabellen blev låst fast, som den er lige nu.

