Efter stort nederlag: Bundesliga-klub sparker træneren

1-5 - og farvel og tak…

André Breitenreiter er færdig som træner i Hannover 96. Bundesliga-klubben har valgt at fyre træneren, efter holdet lørdag tabte hele 1-5 til Dortmund.

Hannover har blot vundet to kampe i denne sæson og ligger under nedryksningstregen med 11 point efter de første 19 runder.

André #Breitenreiter ist nicht länger Trainer von Hannover 96. Über die Trennung ist er am Sonntagmittag nach der 1:5-Niederlage beim @BVB informiert worden. Ebenso wurde Co-Trainer Volkan #Bulut freigestellt. #H96 #NiemalsAllein https://t.co/P6r4mpisAT — Hannover 96 (@Hannover96) 27. januar 2019

André Breitenreiter har længe været udsat, og nederlaget til Dortmund fik bægeret til at flyde over.

Der skal ifølge Hannovers ledelse nyt blod til, hvis klubben skal bevare Bundesliga-eksistensen.

- Denne beslutning har været utrolig svær at træffe for os og for mig rent personligt, for samarbejdet med André har været meget tæt og tillidsfuldt hele vejen igennem, siger manager Horst Heldt til klubbens hjemmeside.



45-årige André Breitenreiter blev ansat i marts 2017, og han førte klubben til oprykning i sin første sæson og overlevelse i sin anden.

- Han navn vil for evigt være forbundet med oprykningen i 2017 og den suveræne overlevelse sidste år, siger Horst Heldt, der roser den fyrede træner for at have sat himmel og hav i bevægelse i bestræbelserne på at få vendt den negative stime.

- Men det er desværre ikke lykkedes. Nu er der 15 kampe tilbage til at sikre eksistensen. Udviklingen viser, at vi havde brug for nye impulser, siger Horst Heldt.

Også assistentræner Volkan Bulut er blevet fritstillet.

