Efterforskes af politiet efter interview

Tysk politi går nu ind i sagen om Borussia Dortmund-spilleren Jude Bellinghams sønderlemmende kritik af dommeren Felix Zwayer.

Det bekræfter politiet i Dortmund mandag over for Sky Sports News i Tyskland.

Bellingham sagde følgende efter Dortmunds 2-3-nederlag hjemme til Bayern München i Bundesligaen:

- Man giver den største kamp i Tyskland til en dommer, der før har matchfixet. Hvad kan man så forvente?

Dortmunds 18-årige engelske midtbaneprofil var især utilfreds med et straffespark, der blev tildelt til Bayern München efter et VAR-tjek.

Udtalelserne skal nu kigges efter i sømmene af tysk politi, som bekræfter, at sagen skal efterforskes.

I forvejen har Tysklands Fodboldforbund (DFB) åbnet en undersøgelse af Bellinghams udtalelser.

Bellinghams kritik har tråde tilbage til en matchfixingsag fra 2005, hvor Felix Zwayer blev udelukket i seks måneder for blandt andet at have modtaget 300 euro fra skandaledommeren Robert Hoyzer.

Robert Hoyzer indrømmede i 2005, at han havde været med til at matchfixe flere kampe i de anden- og tredjebedste rækker samt i pokalkampe.

Skandalen rullede for alvor, efter at fire dommere gik til DFB med deres mistanke. Heriblandt Felix Zwayer.

Felix Zwayer fik seks måneders karantæne for sin involvering, som inkluderede modtagelsen af de 300 euro fra Robert Hoyzer før en kamp, hvor han som linjedommer skulle favorisere det ene hold, og for at undlade at indberette sin mistanke. Karantænen blev dog først offentlig kendt i 2014.

Felix Zwayer er ifølge AFP ikke dømt for matchfixing og har erklæret sig uskyldig.