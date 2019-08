Eks-FCK'er til tysk traditionsklub

Det har været en god uge for den danske midtbanespiller Nikolas Nartey.

Tidligere på ugen blev han udtaget til det danske U21-landshold og kan dermed se frem til sin U21-debut i rødt og hvidt, og nu har det tidligere FC København-talent også fremtiden på plads på klubplan.

19-årige Nikolas Nartey skifter fra FC Köln til VfB Stuttgart, der i sidste sæson rykkede ud af Bundesligaen og dermed optræder i den næstbedste række. Danskeren har underskrevet en fire-årig aftale.

Nikolas Nartey nåede at spille to kampe for FC Kölns førstehold.

