Endelig kom beskeden

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her.

Skiftet fra Brøndby til Eintracht Frankfurt har været en blandet oplevelse for målmanden Frederik Rønnow.

Kun i få perioder siden skiftet i sommeren 2018 har Rønnow stået fast for den tyske klub. Rivalen Kevin Trapp har spillet langt de fleste kampe.

Sådan har det også været i denne sæson, hvor 27-årige Rønnow spillede otte ligakampe i efteråret 2019, men derimod slet ikke har spillet i 2020.

Nu får danskeren chancen i lørdagens kamp hjemme mod FC Köln i Bundesligaen.

Det fortæller Frankfurt-træner Adi Hütter på fredagens pressemøde ifølge tyske Kicker.

- Jeg talte om det med Kevin, og Freddy fortjener denne chance. I den periode, hvor Kevin var skadet, spillede han utroligt godt, siger Hütter.

Træneren henviser til efteråret 2019, hvor Rønnow afløste en skadet Trapp i en række kampe og gjorde det stabilt.

Det er i respekt for de præstationer, at Rønnow nu belønnes med spilletid.

Hütter afviser, at det er en afskedsgave til Rønnow, men nærmere en anerkendelse af danskeren.

- Man skal også forstå det fra spillerens side. Han var uheldig med at blive skadet, men tog samtidig et stort spring. Og hans træningsindsats har været meget stærk.

- Jeg har to absolutte topmålmænd. Jeg kan ikke bede om mere end det. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at holde på ham, siger Frankfurt-træneren.

Frankfurts kamp hjemme mod FC Köln spilles lørdag klokken 15.30.

Billige bud: Dem skal du bare have

Træt af spillerne: Stop det så!