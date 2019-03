Eventyrlig Yussuf-opvisning

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen stjal billedet, da RB Leipzig lørdag smadrede Hertha Berlin 5-0 i Bundesligaen.

Danskeren leverede ganske enkelt et hattrick og sluttede sin målfest med en drømmescoring, da han i fuldt løb lobbede bolden over Hertha-keeper Rune Jarstein til 4-0.

Yussuf Poulsen er dermed noteret for 15 ligamål i sæsonen, efter at han for kort tid siden forlængede sin kontrakt med klubben for yderligere en sæson frem til sommeren 2022.

Yussuf Poulsen er nu oppe på 15 sæsonscoringer i Bundesligaen. Foto: Ritzau Scandix

Med sejren konsoliderede Leipzig sig på tredjepladsen i rækken med 52 point i jagten på en plads i Champions League i næste sæson.

Borussia Mönchengladbach følger efter med 47 point på fjerdepladsen for 27 kampe ligesom Leipzig, der altså har syv runder tilbage.

Fjerdepladsen giver også adgang til den mest interessante europæiske klubturnering, mens Eintracht Frankfurt lige nu for 26 kampe har 46 point.

Borussia Dortmund topper rækken med 63 point efter en 2-0-sejr over Wolfsburg tidligere lørdag, mens Bayern München skuffede med 1-1 mod Freiburg og er to point efter på andenpladsen.

Leipzig kom foran efter lidt over et kvarter mod Hertha, da Emil Forsberg modtog en aflevering fra Kevin Kampl, hvorefter svenskeren tæmmede bolden og sparkede den i mål.

Tæt på den halve time var det så Yussuf Poulsen, der fik erobret bolden og iværksat et kontraangreb.

Danskeren spillede bolden til Timo Werner, der trak ned i Herthas felt og igen afleverede til en helt fri Poulsen, som blot skulle sende bolden det sidste stykke i mål, mens Rune Jarstein intet kunne stille op.

Poulsen kunne have scoret til 3-0 ti minutter efter pausen, men han gled, da han afsluttede tæt ved mål.

Her åbner den danske landsholdsspiller lørdagens målkonto. Foto: Ritzau Scanpix

Få sekunder efter lynede danskeren dog igen med målet til 3-0. Igen stod Timo Werner for oplægget til Poulsen, der sikkert scorede med en flad afslutning.

Seks minutter senere leverede Yussuf Poulsen så sit flotte mål, da han blev sendt afsted og i højt tempo formåede at løfte bolden smukt i mål til 4-0.

To minutter senere øgede Amadou Haidara til 5-0, og Yussuf Poulsen lod sig udskifte med 20 minutter igen.

