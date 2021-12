Får forbud

Der blev ikke lagt fingre imellem da Jude Bellingham efter nederlaget til Bayern München i starten af december måned gav sit syn på dommer Felix Zwayers præstation.

Den unge englænder fik en bøde på 40.000 euro for sine udtalelser, hvor han blandt andet nævnte, at Zwayer er dømt for matchfixing.

De voldsomme udtalelser fra Bellingham og den store omtale i pressen har nu fået Lutz Michael Fröhlich, der er formand for dommerforeningen i Tyskland, til at reagere.

- Efter min mening vil det ikke være ansvarligt for nogen af parterne at lave den samme konstellation lige med det samme. Vi holder Dortmund og Zwayer adskilt i noget tid, siger Fröhlich tyske Kicker.

Formanden åbner dermed for, at Zwayer kommer til at dømme Dortmund igen på et tidspunkt.

Felix Zwayer havde flere kontroversielle kendelser i braget mellem Bayern og Dortmund. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

At en dommer ikke dømmer en bestemt klub er set før i Tyskland, da dommer Markus Merk i 2001 noget kontroversielt lagde fire minutters overtid til i en kamp mellem Hamburg og Bayern München i sidste runde af Bundesligaen.

Bayern formåede at score direkte på et frispark dybt inde i overtiden, og kampen endte dermed 1-1, hvilket var nok til at gøre Sydtyskerne mestre foran netop Schalke 04.

Ruhr-klubben frabad sig derefter at have Merk som dommer i deres kampe. Noget der stod ved magt helt frem til 2007, hvor Schalke lagde fortiden bag sig.

