Får gylden mulighed i storklub

Bayern Münchens vikarierende cheftræner, Hansi Flick, har leveret så godt et stykke arbejde, at han beholder tjansen som minimum frem til sommer.

Det meddeler den tyske mesterklub på sin hjemmeside.

Flick tog over efter fyrede Niko Kovac i begyndelsen af november og har siden ført holdet til otte sejre i ti kampe på tværs af turneringer.

De forbedrede resultater har blandt andet betydet, at Bayern München igen er med fremme i mesterskabskampen, hvor holdet overvintrer på tredjepladsen i Bundesligaen med fire point op til førerholdet RB Leipzig.

Derudover gik holdet videre fra sin Champions League-gruppe med maksimumpoint.

Allerede lørdag lagde Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, op til, at Flick ville fortsætte i trænersædet på den anden side af nytår, og efter bekræftelsen søndag siger han til klubbens hjemmeside:

- Vi er meget tilfredse med Hansi Flicks arbejde. Med ham som cheftræner har udviklingen i spillet på banen været fremragende - både i kvaliteten og i de opnåede resultater, lyder det fra Rummenigge.

Den 54-årige træner var assistenttræner for det tyske landshold, som i 2014 blev verdensmester i Brasilien.

Om den forlængede ansættelse siger Hansi Flick til klubbens hjemmeside:

- Jeg er glad for, at FC Bayern fortsætter med at have tillid til mig som cheftræner. Jeg nyder virkelig at arbejde med holdet og resten af trænerstaben, siger han.

Flick kom til klubben i sommeren 2019 som assistent for Niko Kovac, men efter 1-5-blamagen mod Eintracht Frankfurt i november røg Kovac ud.

Som spiller var Hansi Flick også i Bayern München. Det var han fra 1985 til 1990, hvor det blev til 139 kampe og syv mål for den tyske storklub.

