Fæl skuffelse for Yussuf og Leipzig

Leverkusen havde mandag en god aften i Bundesligaen, og RB Leipzig havde en skidt aften.

Begge mandskaber kæmper for at indløse billet til næste sæsons Champions League-gruppespil. Det kræver en plads i top-4, og det ser klart bedst ud for Leverkusen.

Leverkusen slog nemlig Eintracht Frankfurt med 2-0, mens RB Leipzig tabte med 1-3 til Borussia Mönchengladbach.

Resultaterne betyder, at Leverkusen holder fast i sin tredjeplads. Klubben har fire point ned til RB Leipzig, der på femtepladsen ligger lige uden for det fine selskab.

Leverkusen nød godt af, at Eintracht Frankfurt intet har at spille for i den hjemlige liga og derfor sparede flere spillere til torsdagens returopgør mod West Ham i Europa Leagues semifinale.

Den tidligere Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm, der har været fast mand i Frankfurt, var heller ikke med. Han sidder lige nu ude med en skade.

Paulinho bragte Leverkusen godt fra land efter 18 minutter, og i anden halvleg stod Patrik Schick bag den scoring, der lukkede opgøret til 2-0.

På udebane havde RB Leipzig sådan set gode muligheder for at få noget med fra opgøret mod Mönchengladbach. Værterne blev således reduceret til ti mand, da de med knap en halv time tilbage var foran 2-1.

Dermed havde Leipzig god tid til at få point med hjem, og Yussuf Poulsen blev kastet ind i angrebet for at hjælpe til. Men det hjalp ikke. Tværtimod.

Leverkusen scorede i undertal og tog en vigtig sejr.