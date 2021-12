Falsk Dortmund-bus skabte ballade

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Sikkerheden er altid i top ved det tyske topopgør mellem Borussia Dortmund og Bayern München.

Det var den også lørdag - men alligevel var det tæt på, at en stribe skuespillere forklædt som Dortmund-spillere var kommet helt ind i hjemmeomklædningen på Signal Iduna Park.

Her havde komikeren Sebastian Pufpaff nemlig sat alle sejl til for at komme helt ind i det allerhelligste på det store stadion.

I en tro kopi af Dortmunds spillerbus havde han nemlig klædt en flok skuespillere ud i matchende Dortmund-træningsdragter, og hele holdet kunne derfor passere gennem flere checkpoints på deres vej mod omklædningsrummet.

Pufpaff, der står bag det satiriske tv-show 'TV total' på kanalen Pro7, optrådte selv som træner Marco Rose, som han faktisk ligner ganske meget.

Komiker Sebastian Pufpaff udnyttede sin lighed med Dortmund-træner Marco Rose til at komme ind på Signal Iduna Park. Foto: Henning Kaiser/AP/Ritzau Scanpix

Måske derfor fik hele følget lov til at komme helt ind på området og ind på selve stadion, inden de altså blev stoppet, de nogle sikkerhedsfolk gennemskuede spøgen - ikke langt fra Dortmund-omklædningsrummet.

Derefter blev de hurtigt eskorteret ud, mens bussen fra parkeringspladsen blev gennet ud af en brandudgang.

Politiet i Dortmund informerede søndag, at de ikke har tænkt sig at gøre noget i sagen:

- BVB, der er ejer af området, har ikke ønsket at forfølge sagen, forklarede en talsmand således.

Gæsterne fra Bayern München vandt topopgøret 3-2 og trak dermed fra Dortmund i topstriden. Afstanden mellem Bundesligaens nummer et og nummer to er nu på fire point efter 14 af 34 spillerunder.

