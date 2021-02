Fans amok: 'Ud med svinet'

Mandag kunne Borussia Mönchengladbach meddele, at succestræner Marco Rose forlader klubben til sommer til fordel for Borussia Dortmund, og det er tilsyneladende langt fra faldet i god jord hos fansene.

Det blev gjort meget klart onsdag.

Onsdag morgen havde en gruppe hængt et banner op ved Mönchengladbachs stadion, hvor der ifølge Sport1 stod 'Ingen lejesoldat er over klubben - ud med det karakterløse svin!'

Og hvis det ikke havde gjort deres utilfredshed klar nok, understregede fansene deres vrede lidt senere onsdag formiddag, da klubben streamede et pressemøde på YouTube, hvor Marco Rose forklarede sin beslutning.

Her blev der ifølge Sport1 skrevet 'Judas', 'hund', 'løgner´ og 'ud med Rose' i flæng i kommentarsporet. Det skete til trods for, at Mönchengladbach selv opfordrede til at droppe fornærmelser.

- Forstår fansene

Marco Rose har været cheftræner i Borussia Mönchengladbach siden sommeren 2019, og han forstår fansenes frustrationer.

- Jeg forstår fansenes skuffelse og kan forstå dem fuldt ud. Jeg tog en personlig beslutning for mig selv, men jeg vil altid give mit bedste her og vil gøre det indtil sommeren, siger Marco Rose på pressemødet ifølge Sport1.

I Marco Roses første sæson i klubben sluttede de som nummer fire i Bundesligaen, og i den indeværende sæson har han også ført klubben til knockout-runderne af Champions League. Her skal de møde Manchester City.

Kampen mod Manchester City spilles i næste uge, men det bliver ikke på et af de to holds hjemmebaner - læs mere her.

