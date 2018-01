Fansene raser mod stjernen: Pis af!

Schalke-fansene bad søndag Leon Goretzka om at 'pisse af' allerede nu, idet stjernen har skrevet under med Bayern til sommer

Leon Goretzka er ikke længere den mest populære mand i Gelschenkirchen. Tværtimod.

Den tyske landsholdsspiller har skiftet sin mangeårige stjernestatus i Schalke 04 ud med en skurkerolle, efter det er kommet frem, at den ombejlede, 22-årige midtbanespiller til sommer skifter til Bayern München.

Det kom søndag tydeligt til udtryk, da Schalke spillede sin første hjemmekamp, efter det kom frem, at Goretzka skifter til ligarivalerne.

Se også: Bayern München henter gratis landsholdsspiller

Allerede under opvarmningen til Bundesliga-kampen mod Hannover kom de første mishagsytringer fra fansene, der buhede ned mod Goretzka. Endnu mere tydeligt var fansenes budskab, som var skrevet på et kæmpe banner:

- Hverken penge eller titler er vigtigere end vores klub. Hvis du ikke sætter pris på det nu, kan du bare pisse af!

Schalke-fansene med et tydeligt budskab til Leon Goretzka. Foto: All Over Press

Leon Goretzka startede inde, men blev skiftet ud efter 63 minutter. Heller ikke udskiftningen forløb uden mishagsytringer, og det påvirkede hovedpersonen.

- Det var selvfølgelig en speciel situation for mig, men jeg er glad for, at stemningen hovedsagelig var positiv. Jeg har forståelse for, at fansene viser deres utilfredshed, men at blive buhet ud af sine egne det er klart, det gør ondt, sagde Leon Goretzka til Sky efter kampen.

Også Schalke-formand Clemens Tönnies forholdt sig til fansenes utilfredshed med stjernen, og Tönnies var overraskende åben for muligheden for at bænke den normale profil resten af foråret:

- Jeg håber, han kommer til at spille sit livs fodbold i sæsonens anden halvdel. Men hvis det er bedre for holdet, så kan det være, Leon Goretzka kommer til at sidde på bænken resten af sæsonen, sagde Tönnies til Sky Sport

Det ligger allerede nu fast, at Schalke-stjernen ikke skifter allerede i dette transfervindue. Det siger Bayern-boss Uli Hoeness:

Leon Goretzka kom til Schalke 04 fra Bochum i sommeren 2013. Siden har han spillet 131 kampe for klubben og står noteret for 19 mål.

For det tyske landshold har han spillet 12 kampe og scoret seks mål. Goretzka skifter til Bayern M'unchen på en fri transfer.

Se også: Nej til Barca og United: Ombejlet tysker skifter klub

Se også: Delaney og co. sænket af Bayerns maskine

Se også: Sejr til Vestergaard i Bundesligaen - uheldigt indhop af Yussuf Poulsen

Dortmund kigger igen langt efter sejr