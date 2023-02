Far bekræfter: Schmeichel tæt på Bayern

Bayern München var på desperat jagt efter en afløser for Manuel Neuer i januar.

Den tyske veteran er færdig for sæsonen, da han brækkede sit ben på en skiferie i vinterpausen. I sidste ende hentede man Yann Sommer i Borussia Mönchengladbach som hans afløser.

Kort efter præsentationen af den schweiziske landsholdskeeper, piblede det frem med historier om, at danske Kasper Schmeichel var meget tæt på at skrive under på en lejeaftale frem til sommer med de tyske giganter.

Den historie bekræfter hans far, Peter Schmeichel, nu under dækningen af Champions League-braget mellem Paris Saint-Germain og Bayern München tirsdag aften.

Kasper Schmeichel med landsholdet på Stade de France i Paris i juni sidste år. Foto: Lars Poulsen

- Det kunne have været min søn (som spillede mod PSG, red.). Samme dag som de hentede Yann Sommer var de også i dialog med min søn, lød det fra Peter Schmeichel, der dækkede kampen for CBS Sports, ifølge The Sun.

36-årige Kasper Schmeichel endte dog med at blive i OGC Nice, hvor han efter en hård start har løftet sit niveau. Ud over den danske keeper, så forlød det også, at Kamil Grabara skulle have været et emne i Bayern München.

Kasper Schmeichel skiftede til OGC Nice sidste sommer efter mere end et årti i Leicester City. Fra sin franske sofa kunne han se Bayern München vinde med 1-0 over PSG.