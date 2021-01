FCK tabte kampen - Jacob Bruun Larsen til Anderlecht

Hoffenheim har sendt Jacob Bruun Larsen på leje i Anderlecht.

Den danske offensivspiller har ikke fået den ønskede spilletid for bundesligaklubben i denne sæson og rykker nu ud på midlertidig basis.

Hoffenheim oplyser på sin hjemmeside, at Jacob Bruun Larsen skal tilbringe resten af sæsonen i den belgiske klub.

Drømmen om at se Jacob Bruun Larsen i en FCK-trøje var ellers til stede hos københavnerne:

FCK får baghjul i Bruun-kapløb

Den 22-årige Bruun Larsen kom til Hoffenheim fra Borussia Dortmund i januar 2020 og spillede 12 kampe for klubben i første sæson.

Men i indeværende sæson er det blot blevet til tre optrædener i Hoffenheim, som har danskeren på kontrakt indtil sommeren 2024.

Jacob Bruun Larsen håber formentlig også, at skiftet til Anderlecht kan øge hans chancer for at komme med til sommerens EM-slutrunde.

Han har en enkelt A-landskamp på cv'et og var i sommer udtaget til Kasper Hjulmands første landsholdstrup.

I efteråret blev det dog kun til to kampe for U21-landsholdet.

