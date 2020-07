Felix' grædende bøn til Delaney fik uventet reaktion: Blev SÅ chokeret

Med tårefyldte øjne håber 10-årige Felix Kaas Nordstrøm, at Thomas Delaney ikke skifter fra Borussia Dortmund

Hvis man spørger 10-årige Felix Kaas Nordstrøm, er der ingen andre fodboldspillere som Thomas Delaney.

Derfor kunne han heller ikke holde tårerne tilbage, da hans far ville høre, hvordan sønnike havde det med diverse rygter om, at Delaney snart forlader Borussia Dortmund.

'Hej Thomas. Jeg håber virkelig ikke du blive solgt fra Dortmund... Fordi du er bare så god en spiller og Dortmund er så god en klub,' siger Felix Kaas Nordstrøm i en Twitter-video, der er blevet set mere end 4200 gange.

Og en af dem, der så med, var såmænd 28-årige Thomas Delaney selv, der kunne forsikre Felix Kaas Nordstrøm om, at han ingen steder løber.

'Hej min ven. Op med humøret:-) Jeg skal ingen steder. Man skal ikke altid stole på, hvad der står i medierne,' svarer han på farens tweet, hvor 600 har liket Delaneys respons.

SÅ chokeret

Ekstra Bladet har taget en lille snak med den den store Delaney-tilhænger, og han kan stadigvæk ikke komme sig over, at hans yndlingsfodboldspiller har svaret ham.

- Jeg var i gang med at hoppe på trampolinen, da min far kaldte på mig. Da jeg så det, blev jeg så chokeret, siger Felix Kaas Nordstrøm, der ikke havde regnet med at få svar fra den danske fodbodstjerne.

Felix Kaas Nordstrøm fortæller, at han har holdt med Thomas Delaney siden 2015, hvor han overværede ham til en fodboldkamp, da han spillede for FC København.

- Jeg synes bare, at han fightede rigtig meget, og han lavede en masse gode indlæg. Jeg highfivede ham efter kampen, lyder det om den første fodboldforelskelse.

Var bolddreng

Felix Kaas Nordstrøm indrømmer dog, at hvis Delaney endelig skulle skifte til en klub, måtte det hellere end gerne være tilbage til hovedstadens blåhvide.

- Så kunne jeg se endnu flere kampe med ham i virkeligheden i stedet for i fjernsynet, siger han.

Felix Kaas Nordstrøm har en enkelt gang mødt ham uden for tv, da han var bolddreng og holdt Delaney i hånden, da Danmark mødte Schweiz sidste år til en landskamp i Parken.

- Det var så vildt, at jeg fik lov til at gå ved siden af ham, jeg kunne ikke tænke på andet, fem timer inden kampen, fortæller han begejstret.

Fremover vil han dog tilgå fodboldens rygtebørs med en udpræget skepsis, lover han.

- Hvis Delaney siger, at man ikke altid skal stole på medierne, så... tror jeg på ham, siger han.

Thomas Delaney har spillet for Dortmund siden 2018 . I november sidste år blev han skadet 12 minutter inde i EM-skæbnekampen mod Irland og var bænket til januar i år. Han har spillet 11 kampe i denne Bundesliga-sæson.

