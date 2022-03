Flået fra ham

Borussia Dortmund fratager den tidligere tyske kansler Gerhard Schröders æresmedlemskab i klubben.

Det oplyser fodboldklubben på sin hjemmeside onsdag.

Mandag meddelte Dortmund, at klubben finder det upassende, at æresmedlemmer af klubben også besidder ledende stillinger i russisk statsejede selskaber.

Gerhard Schröder, der var tysk kansler fra 1998 til 2005, er i øjeblikket bestyrelsesformand i det russiske olieselskab Rosneft.

Han er desuden også formand for den russiske gasrørledning Nord Stream 2's aktionærkomité og står til at træde ind i bestyrelsen hos den statsejede mastodont Gazprom.

Schröder har i mange år været kendt for at have et godt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin. Et forhold, som den forhenværende kansler på det seneste har modtaget kritik for.

Kritikken er kommet som følge af Ruslands invasion af Ukraine, som flere politikere og sportslige organisationer, herunder adskillige fodboldklubber, har fordømt.

Ligesom Schröder har også de tidligere franske og italienske premierministre François Fillon og Matteo Renzi fået kritik for deres forbindelser til Rusland.

Schröder har modsat dem afvist at fratræde sine stillinger i de russiske firmaer.