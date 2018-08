Flænses efter skræk-debut: Dansk stjerne sables ned i medierne

Det blev ikke just til nogen drømmedebut for den nytilkomne Eintracht Frankfurt-målmand, Frederik Rønnow.

Efter 0-5-blamagen til Bayern München i Super Cup-finalen skriver flere tyske medier dagen derpå, at den danske landsholdsmålmand var banens dårligste.

Den tidligere Brøndby-spiller så da heller ikke for godt ud, da polske Robert Lewandowski midt i 1. halvleg ved 0-2-målet kunne pande kuglen i kassen efter et - mildest talt - mistimet indgreb af danskeren.

Til trods for et par efterfølgende redninger, hvor man rent faktisk fik fornemmelsen af, hvorfor Frankfurt denne sommer valgte at spendere de knap 20 millioner kroner på danskeren, blev han i 63. minut fanget på mellemhånd, og Kingsley Coman kunne let sætte en fransk inderside på til 0-4.

Mareridt blev til virkelighed, da Frederik Rønnow efter en tvivlsom indsats blev passeret hele fem gange i debuten. Foto: All Over Press

Hård medfart

Præstationen bliver da også i den tyske avis Kicker kvitteret med bundkarakteren 6, hvor overskriften 'Bitter debut for Rønnow' er skærende læsning set med rød-hvide briller.

Til sammenligning opnåede de dårligst bedømte Bayern-spillere Mats Hummels, Thomas Müller og Franck Ribery middelkaraktererne 3,5 i avisen.

Den lokale avis i Frankfurt, Frankfurter Rundschau, var da heller ikke begejstret for den nytilkomnes indsats.

- Den danske målmand Rønnow efterlader alt andet end et godt indtryk, skriver avisen.

- Han bliver nødt til at øge sit niveau markant til Bundesligaen, hvis ikke Eintracht skal stå tilbage med et vaskeægte målmandsproblem, fortsætter den.

Debuten mod Bayern er formentlig en, den uheldige keeper vil glemme hurtigst muligt.

Rønnow får mulighed for at revanchere den tvivlsomme indsats, når Frankfurt på lørdag 18. august møder Regionalliga Sydvest-holdet Ulm i den tyske pokalturnering.

