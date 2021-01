Flygtede fra politiet over tag

Politiet mistænker Borussia Mönchengladbach-profilen Breel Embolo for at have flygtet fra dem over et tag, da de i weekenden ville stoppe en ulovlig fest med 23 mennesker

Skyldig eller uskyldig?

Som Bob Dylan sang for mange år siden, blæser svaret i vinden for Borussia Mönchengladbach-angriberen Breel Embolo.

Den 23-årige schweizer var blevet udelukket fra Gladbachs trup til tirsdagens kamp mod Werder Bremen efter at 'have forbrudt sig mod corona-restriktionerne'

Rygterne ville vide, at han havde deltaget i en fest i Café Extrablatt i Essen om søndagen sammen med 22 andre, hvilket han selv har benægtet.

Men nu har det lokale politi spillet sig på banen med oplysninger.

Af dem fremgår det, at Embolo var til stede ved festen, og at han endda flygtede fra politiet, da de kom for at lukke den. Det gjorde han ved at hoppe ud af et vindue i cafeen, flygte hen over et tag for derefter at hoppe ind gennem et vindue til en anden lejlighed.

Politiet optog forfølgelsen - og hos dem er der ingen tvivl.

- Han var alene i værelset. Derfor antager vi, at manden, der flygtede over taget, er Embolo, siger en talsmand for politiet til det tyske telegrambureau DPA.

Breel Embolo påpeger selv, at han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han indrømmer at have været i bygningen og i det værelse, politiet kom ind i. Men at han var der for at se en vens basketball-kamp på tv.

Det godtager Gladbach, der har ham på holdkortet fredagens kamp mod Borussia Dortmund:

- Så længe der ikke forelægger andre efterforskningsresultater fra politiet, så tror vi på Breel, siger en talsmand for klubben.

Fredagens kamp mod Dortmund er ekstra vigtig for Gladbach. De to klubber ligger med et point imellem sig i tabellen i Bundesligaen og kæmper om at holde sig i top-4.

