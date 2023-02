Fodbold-præsident slår igen i sær narko-skandale

Eintracht Frankfurt-præsident Peter Fischer har pudset sine advokater på en kvinde, der anklager ham for at have både marihuana og narko i hjemmet

Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt er ufrivilligt blevet rullet ind i en bizar sag om narko-misbrug i hjemmet hos klubbens præsident Peter Fischer.

31. januar blev hans hus ransaget af politiet, der fandt både marihuana og narkotika.

Årsagen til ransagningen er en mor til en dreng, der går i klasse med Fischers 13-årige søn. Hun hævder, at de to knægte tog baner sammen i forbindelse med en overnatning i Fischer-hjemmet.

Peter Fischers søn sørgede ifølge anklagen for at skaffe stoffet, og da kammeraten blev afhørt af politiet, mente han, at der havde været tale om fire gram af det ulovlige stof. Kammeraten indrømmede desuden, at han havde taget narkotika i Fischer-hjemmet, uden at voksne havde overvåget dem på noget tidspunkt.

Annonce:

Men Peter Fischer er en stor mand i Frankfurt og omegn, og han har ikke tænkt sig at give efter, bare fordi politi og øvrig offentlighed har rettet blikket mod ham.

Hans advokater kom torsdag ifølge flere tyske medier med en pressemeddelelse, hvori man blandt andet bekræftede, at der ganske rigtigt var fundet en ’lille portion’ marihuana samt en ’hvid, klæbrig masse’.

Afhængig af både crack og kokain

Men selve ransagningen mener Fischer-lejren har været ulovlig, og man hævder desuden, at der er begået karaktermord på både Peter Fischer samt dennes søn.

Og så sår de tvivl om kammeraten og dennes mors troværdighed. Man har fundet frem til, at kammeratens far angiveligt er stofmisbruger af både crack og kokain. Han bor ikke længere sammen med resten af familien, der dog er under overvågning af børneforsorgen.

Annonce:

Peter Fischers søn har pure nægtet at have taget narko, mens marihuana menes at tilhøre rengøringskonen i hjemmet. En person der i øvrigt, sjovt nok, ikke længere arbejder der. Vedkommende havde også bopæl hos Fischer-familien indtil for ganske kort tid siden.

Peter Fischer synes at være klar over, at det bedste angreb er forsvar, hvorfor moderen til skolekammeraten kan se frem til et sagsanlæg på grund af hendes anklager, som han kalder falske.

Peter Fischer har været præsident i Eintracht Frankfurt siden årtusindeskiftet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vildt bundbrag: Det stinker af nedrykning