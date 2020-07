Fodboldfruer kylet ud af stadion efter fem minutter

Det er stadig ikke tilladt at have tilskuere til fodboldkampe i Tyskland, men uden større besvær fandt nogen alligevel vej til playoff-dramaet mellem Werder Bremen og Heidenheim

Det lykkedes med nød og næppe traditionsklubben Werder Bremen at blive i den bedste tyske fodboldrække efter en dramatisk playoff-sejr over FC Heidenheim.

Noget, der lykkedes knap så godt i forbindelse med kampen, var at holde spillerkoner og andre tilskuere fra at tage plads på tribunerne.

Således fandt op imod 50 tilskuere vej til lægterne efter en times spil, heriblandt flere af spillernes koner, beretter flere tyske medier, herunder Focus og Bild.

Ifølge sidstnævnte vakte det stor utilfredshed hos Werder-træner Klaus Filbry.

- Få dem så ud herfra, blev han hørt råbe af Bild's udsendte.

Fem minutter senere blev koner og kærester kylet ud igen.

I Tyskland gælder det fortsat, at kun folk med en funktion i afviklingen af kampen må opholde sig på stadion.

Det kan man nok ikke argumentere for, at kærester som sådan har.

Derfor ventes det, at Heidenheim, som afviklede kampen, står over for en straf.

Werder Bremen-spillerne kunne juble, da dommeren fløjtede opgøret af, så Bundesliga-holdet kunne tage nok en sæson i den bedste tyske række. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Her bliver fodboldfruer bedt om at forlade stadion igen. Pressefoto: Rudel/Robin Rudel/Poo/Ritzau Scanpix

Rekord i Bundesligaen

Werder Bremen vandt ingen af de to playoff-kampe mod 2. Bundesliga-holdet, men med 0-0 hjemme og 2-2 ude, redder de sig alligevel på reglen om udebanemål.

Med den samlede sejr udbygger Werder Bremen sin rekord for flest sæsoner i Bundesligaen af alle hold. Siden ligaen blev etableret i 1963, har Werder kun haft en enkelt sæson uden for den tilbage i 1980/1981-sæsonen.

Rekorden har de overtaget fra HSV, der frem til 2017/2018-sæsonen havde spillet samtlige sæsoner i Bundesligaen. Noget, der blandt andet blev markeret med et stort ur på hjemmebanen Volksparkstadion.

Det er nu i to forsøg ikke lykkes HSV at rykke tilbage op i Bundesligaen, hvilket betragtes som noget nært skandaløst for den traditionsrige klub, der har vundet både Bundesligaen og det daværende svar på Champions League.

De tabte muligheden for oprykningsplayoff i sidste spillerunde, da man tabte ydmygende 1-5 til SV Sandhausen, der intet havde at spille for.

Den tidligere FCK-spiller Ludwig Augustinsson, som i øvrigt scorede holdets afgørende mål, kan imidlertid glæde sig med resten af Werder Bremen over nok en sæson i det fineste, tyske selskab. De får selskab af Stuttgart og Arminia Biefeld, som klarer oprykningen.

