Fodboldstjerne i fælden: Mistænkt for børneporno

Han har spillet i klubber som Real Madrid, Dortmund og Schalke 04, men nu skaber den tidligere fodboldstjerne Christoph Metzelder overskrifter i tyske medier af helt andre grunde.

Ifølge Bild er Metzelders hjem i Düsseldorf blevet ransaget, og den tidligere landsholdsspiller er mistænkt for at sprede børneporno.

Avisen fortæller, at der for tre uger siden kom en kvinde til politiet i Hamburg og viste 15 fotos med børnepornografisk materiale, som hun fik sendt til sig via WhatsApp fra Metzelder, som hun tidligere har været i et forhold med.

Bortvist FCM-træner tiltalt: Sendte onani-videoer til fodbolddrenge

Metzelder i kamp for Real Madrid i 2007. Foto: VICTOR FRAILE/Ritzau Scanpix

Se også: Sex-lægen under ny anklage: Har også forulempet drenge

Se også: Taler ud om porno-skandale: - De truede med at dræbe hende

Se også: Hylder pornosite i Premier League-kamp - nu ruller skandalen

Den 38-årige tyske fodboldstjerne er ikke anholdt i sagen, men behandles som mistænkt, og der foregår i øjeblikket undersøgelser af spilleren. Det bekræfter anklagemyndigheden i Hamburg.

- Vi gennemfører en undersøgelse mod en 38-årig mand, der mistænkes for at sprede børneporno - inklusiv digitale videoafspilninger, siger Liddy Oechtering fra Hamburgs anklagemyndighed.

Bild forsøgte at spørge Metzelder til mistanken, men fodboldstjernen skulle blot have vendt sig væk uden at svare.

Det var på et trænerkursus, at politiet pludselig dukkede op og konfiskerede hans mobiltelefon og førte ham til hjemmet i Düsseldorf, hvor også computer og harddisk skulle være beslaglagt.

Metzelder stoppede karrieren i 2013 efter 47 landskampe for Tyskland. I 2002 var han med til at vinde sølv ved VM efter finalenederlag til Brasilien.

Det er kun tre år siden, at en Premier League-stjerne tilstod seksuel omgang med barn, som du kan læse om LIGE HER.

Se også: Stjernen målløs: Afbrudt af pornofilm

Metzelder i kamp for Schalke mod Manchester United i 2011. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

I aktion for det tyske landshold mod Portugal ved EM 2008. Foto: JERRY LAMPEN/Ritzau Scanpix

Og det var store navne, Metzelder spillede med på landsholdet i 2008...Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Her ved VM 2006 over for Zlatan Ibrahimovic. Foto: Daniel Maurer/Ritzau Scanpix

Og han har sans for detaljen, som det her foto fra før VM 2006 viser. Foto: MARKUS GILLIAR/Ritzau Scanpix

Fra gennembruddet i Dortmund mod Werders Ailton - her i 2002. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix

Se også: Drømmeparret afslører: - Sex 12-15 gange om ugen

Se også: Forsvarer sex-paradis: - Skal vi tælle prostituerede?

Bliver kaldt VM's lækreste fodboldfan: Her er hendes frække fortid

Ville forhindre brystsmutter - men så ændrede hun mening