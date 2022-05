Fodboldstjerner revses efter Ibiza-tur

Stor fest efter et pinligt nederlag er normalt ikke noget man kæder sammen.

Alligevel valgte Bayern Münchens stjernespillere at rejse til ferieøen Ibiza, efter at holdet tabte 3-1 til Bo Svenssons Mainz 05 i weekenden.

Den tyske storklub er allerede blevet kronet som tyske mestre, men en rædderlig præstation i pokalturneringen, hvor holdet blev slået ud i ottendedelsfinalen, og et chok-exit i Champions League til Villarreal har gjort, at sæsonen ikke har været tilfredsstillende.

Derfor er turen til fest-øen ikke faldet i god jord hos alle, og slet ikke klubikonet Lothar Matthäus.

- Hvis de havde vundet mod Mainz, så tag til Ibiza et par dage. Men ikke efter sådan et nederlag. Det er ligemeget, om turen var planlagt på forhånd. Som træner skal du handle og sørge for, at spillere ikke tager afsted. Det er dårligt for klubbens image, udtaler Bayern-legenden til Sky Sports.

- Fansene er utilfredse, og nu holder spillerne ferie.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bayern München-legenden Lothar Matthäus er ikke videre imponeret over klubbens tur til Ibiza. Foto: Sebastian El-sagga/Ritzau Scanpix

'Teambuilding'

Hasan Salihamidzic, der er sportsdirektør i klubben afviser dog kritikken blankt og fortæller, at turen blev planlagt og godkendt af ledelsen før nederlaget til Mainz.

- Spillere bad om to dages træningsfri og sagde, at de ville til Ibiza. Det gik vi med til, fordi det kan være ud fra et teambuildingsperspektiv, siger Salihamidzic til Bild.

Bayen München møder i næste runde VFB Stuttgart, der i den grad har brug for point i kampen om at undgå nedrykning.

Svenssons Mainz slår mestrene fra Bayern: Se målene her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afsløret af lydfil - Klubejer kræver 370.000 kr.