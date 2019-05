Forfærdelig afslutning for Yussuf og Leipzig

RB Leipzig spillede fredag aften 3-3 imod Mainz i en kamp, hvor danske Yussuf Poulsen spillede fuld tid. Undervejs var Leipzig både foran 2-0 og 3-1.

Der skulle gå tyve minutter, før RB Leipzig bragte sig foran. Efter et kontraangreb spillede Timo Werner bolden på tværs til højrebacken Lukas Klostermann, der nemt kunne sende den i et frit mål.

Og samspillet mellem Werner og Klostermann fungerede i den grad i fredagskampen. 12 minutter senere spillede Werner bolden i dybden til netop Klostermann, der på flotteste vis lobbede bolden over Mainz-keeperen.

Kort før pausen fik Mainz bragt lidt spænding tilbage i opgøret, da Karim Onisiwo afdriblede en RB Leipzig-stopper, før han bankede bolden i mål ved nærmeste stolpe.

Umiddelbart efter pausen fik RB Leipzig dog udbygget føringen igen, og denne gang var Timo Werner i målscorerrollen, da han sendte bolden i netmaskerne efter et kontraangreb.

Det var hans 50. bundesliga-mål i RB Leipzig-trøjen og 16. Bundesliga-mål i denne sæson.

Målscoringen stoppede ikke her. Mainz' Moussa Niakhate reducerede nemlig til 3-2 med tyve minutter igen efter et hjørnespark, og i det 83. minut fik Jean Philippe Mateta udlignet for Mainz, da han afsluttede et kontraangreb med en kølig afslutning.

RB Leipzig var før opgøret sikre på at hente tredjepladsen i Bundesligaen, mens Mainz var sikret overlevelse, og det ene point rykker ikke meget i tabellen.

