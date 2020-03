Forhadt fodboldboss kan være tæt på coronavaccine

Forskere over hele verden arbejder på at finde en vaccine mod den coronavirus, der har lige nu har sendt Europa på den anden ende, og det kan blive et velkendt navn inden for fodboldens verden, der som den første er klar med den efterspurgte vaccine.

Det drejer sig om 79-årige Dietmar Hopp, der ejer Bundesliga-klubben Hoffenheim. Den tyske milliardær står bag virksomheden CureVac, der er meget langt fremme med en coronavirus-vaccine.

- Han er en speciel mand, der spiller en meget vigtig rolle i kampen mod coronavirussen, siger Alfred Schreuder, der er cheftræner i Hoffenheim, i et interview med Algemeen Dagblad og tilføjer:

- Han håber at have en vaccine klar i efteråret. Donald Trump har allerede ønsket at få den til USA, og han har tilbudt en masse penge, men det har han (Hopp, red.) afvist, fordi han vil have, at vaccinen skal komme hele verden til gavn og ikke bare et land.

Dermed går mange lige nu rundt og krydser fingre for Dietmar Hopp og hans hold af forskere, men faktisk er Hoffenheim-ejeren til dagligt én af de mest upopulære skikkelser i tysk fodbold.

Det var bannere med smædeord om Dietmar Hopp, der 29. februar førte til et længere spilstop mellem Hoffenheim og Bayern München i Bundesligaen, og sådanne bannere bliver Hopp tit mødt af.

Protesterne bunder i utilfredshed med, at en rigmand som Dietmar Hopp kan sidde med alle trumferne i en fodboldklub. Dietmar Hopp ejer 96 procent af Hoffenheim.

