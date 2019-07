Forlader Brøndby: Klar for Tysklands nummer 147

Brøndby meldte allerede inden afslutningen af den seneste sæson ud, at de var klar til at skille sig af med den tyske målmand Benjamin Bellot, og nu er det lykkedes for den nu tidligere Brøndby-spiller at finde en ny klub.



Det bliver BSG Chemie Leipzig, melder hans nye klub selv ud.



Her har Bellot fået sig en étårig kontrakt, hvor han skal hjælpe Leipzig-holdet med et vende tilbage til Regionalliga Nordost, som man rykkede ud af før sommerferien. Derfor kommer de til at spille i NOFV-Oberliga Süd i den kommende sæson.



Det er dog ikke første gang, at Bellot kommer til at spille i de rammer, som han nu rykker videre til. Tidligere i karrieren spillede han nemlig for FC Sachsen Leipzig, som efter 2011 blev til netop BSG Chemie Leipzig.



Bellot nåede at være i Brøndby i to sæsoner, som hans oprindelige kontrakt også var på, og han har siden 1. juli været kontraktfri, og dermed har den tyske klub hentet ham på en fri transfer.



Foruden et par pokalkampe og en enkelt Europa League-kvalifikationskamp, så lykkedes det kun for Benjamin Bellot at spille én kamp i Superligaen for Brøndby. Det var mod AC Horsens, hvor han tilmed fik rødt kort.

