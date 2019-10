Forrygende Rønnow-nyt: Nu er han førstevalget

Eintracht Frankfurt-målmanden Kevin Trapp blev skadet i weekendens bundesligakamp ude mod Union Berlin, og det betyder, at Frederik Rønnow kan se frem til fast spilletid i klubben.

Trapp har været førstevalget hos Frankfurt i hele sidste sæson og i starten af denne, så Rønnow har ikke fået meget spilletid siden skiftet fra Brøndby i sommeren 2018.

Frankfurt oplyser, at 29-årige Trapp er skulderskadet og skal opereres. Klubben forventer, at han er ude i resten af året.

- Det er ikke gode nyheder for Kevin og for os. Vi ønsker ham god bedring, og vi er sikre på, at han vender stærkere tilbage.

- Vi har fuld tillid til Frederik Rønnow, som helt sikkert vil være en god afløser, siger Frankfurt-sportsdirektør Bruno Hübner ifølge kicker.de.

Rønnow blev mandag udtaget til det danske landshold, der skal møde Schweiz i EM-kvalifikationen og Luxembourg i en testkamp.

