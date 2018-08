Forvirret dansk VM-stjerne: Anede intet om ny træner

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen blev ikke verdensmester på fodboldbanen i Rusland denne sommer, men han er måske en kandidat til at tage titlen som verdens bedste, når det kommer til at koble af fra arbejdet og i stedet holde ferie.

Angriberen har nydt tiden efter VM, hvor sommerferien blandt andet er blevet brugt på Ibiza og Bora Bora. Her har Poulsen og kæresten Maria Duus nydt livet med kulørte drinks, mens fodbold for en stund har været gemt helt af vejen.

Det betyder også, at den tyske arbejdsmobil med en linje hjem til RB Leipzig har været slukket. Den 'fejl' laver Yussuf Poulsen formentlig ikke på sin næste ferie, for der er sket en hel del i den tyske klub henover sommeren.

- Jeg havde slukket min mobil på ferien, så det er kun fire dage siden, jeg opdagede, at vi skal have Julian Nagelsmann som træner fra 2019, at Ralf Ragnick tager over indtil da, og at vi har købt tre nye spillere, fortalte danskeren til tag24 i Leipzigs træningslejr i Østrig.

At nyheden om Julian Nagelsmanns ansættelse er gået Yussuf Poulsens næse forbi, er ganske imponerende, da det allerede 21. juni blev offentliggjort, at den kun 31 årige træner ville overtage styringen i Leipzig fra sommeren 2019.

Gammel kending

Ralf Ragnick er som bekendt midlertidig cheftræner indtil da, mens han også er klubbens sportschef. De to roller har han udfyldt før i 2015/2016-sæsonen, hvor han førte Poulsen og kompagni til oprykning til Bundesligaen, så danskeren kender sin 'nye' træner ganske glimrende.

Om udsigten til at arbejde sammen med Nagelsmann, der har haft lidt af en fantomkarriere, er der også kun positive tilkendegivelser.

- Det er selvfølgelig et godt køb. Jeg har hørt en masse godt om ham fra andre spillere, og Julian har gjort et super stykke arbejde i Hoffenheim. Jeg glæder mig til at spille under ham, siger Yussuf Poulsen til Bild.

Selvom arbejdsmobilen har været slukket, har Poulsen ikke været helt mobilfri på ferien. Det afslører hans Instagram, hvor feriebillederne måske ikke siger mere end 1000 ord, men i hvert fald udstråler afslapning.

Nu er badeferien skiftet ud med træningslejr i Østrig, så Yussuf Poulsen får i hvert fald en god mulighed for at lære de tre nye holdkammerater Marcelo Saracchi, Matheus Cunha og Nordi Mukiele at kende.

