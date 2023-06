Frankfurt-boss: Leipzig-interesse i Lindstrøm

RB Leipzig er bejler til den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm.

Det bekræfter Eintracht Frankfurts sportsdirektør, Markus Krösche, over for Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Ja, men det er ikke kun Leipzig, der er interesseret. Jesper er et godt eksempel på vores filosofi i Frankfurt, siger Krösche ifølge nyhedsbureauet dpa.

Netop Leipzig og Eintracht Frankfurt brager lørdag aften sammen i den tyske pokalfinale på Olympiastadion i Berlin.

Jesper Lindstrøm og Frankfurt møder lørdag aften RB Leipzig i den tyske pokalfinale. Foto: Heiko Becker/Reuters

Ifølge Bild har Leipzig afgivet et konkret bud på den 23-årige dansker, men Frankfurt har afvist buddet. Interessen er dog ikke ny og dermed et forsøg på at skabe ravage op til finalen, understreger Krösche.

- Den har eksisteret i lidt længere tid. Men vi tager det afslappet, for ingen kan træffe en beslutning uden os. Og interessen har overhovedet ingen effekt på finalen, siger Frankfurt-chefen.

Lindstrøm er i gang med sin anden sæson i Frankfurt, som han har kontrakt med til sommeren 2026.

I sin debutsæson scorede han fem mål og assisterede knap det dobbelte, mens han i denne sæson havde et forrygende efterår med otte scoringer.

Efter VM sidste år er det i 2023 blevet til en enkelt træffer, og han har senest kæmpet for at finde kampformen, efter at en ankelskade holdt ham ude i syv kampe i marts og april.

Ifølge Bild er prisen på Lindstrøm omkring 20 millioner euro, som svarer til cirka 150 millioner kroner.