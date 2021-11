Frankfurt gør det igen: Scorer sejrsmål til sidst

Eintracht Frankfurt skabte rigeligt med chancer til en sikker sejr, men sikrede først sin 2-1-sejr over Union Berlin efter 95 minutters spil søndag eftermiddag.

Det er femte gang i Frankfurts seneste seks kampe, at klubben enten sikrer en sejr eller uafgjort med et mål i overtiden. Tre af de gange har det været i en 2-1-sejr.

Den tidligere Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm startede igen inde for Frankfurt og var forholdsvis synlig i sine 77 minutter på banen.

Frederik Rønnow så hele kampen mod sin ex-klub på Union Berlins bænk.

Frankfurt er 12'er i Bundesligaen med 18 point, mens Union Berlin er nummer seks med sine 20 point.

Frankfurt kom foran efter 22 minutter, da midtbanespiller Djibril Sow kanonerede bolden i nettet fra kanten af feltet efter en hjørnesparkskombination af hjemmeholdet.

Union Berlin kom mod spil og chancer på 1-1 efter godt en times spil, da rutinerede Max Kruse omsatte et straffespark, som Frankfurt var alt andet end tilfreds med.

Bolden så således ud til at have været ude til et indkast i opspillet til situationen, som gav forsøget, men kampens dommer var uenig.

Kampen ebbede langsomt ud, men i de døende sekunder pandede forsvarsspilleren Evan N'Dicka bolden i kassen på et sidste desperat indlæg.